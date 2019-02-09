أبرز ما جاء في لقاء ماي ونظيرها الأيرلندي

2019/02/09 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع نظيرها الأيرلندي في مأدبة عشاء، ناقش الطرفين خلالها مستجدات ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا بعد موافقة بروكسل على إعادة التفويض مع لندن في هذا الملف.

وأفاد مراسل الغد من لندن أنه لم تحصل تريزا تريزا ماي حتى الآن من الأوروبين على تغير أو التزام قانوني بشأن هذا الاتفاق الخاص بالحدود.

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