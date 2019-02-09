الكعبي يستجيب لمناشدة عراقي يرقد بإحدى مستشفيات الهند

2019/02/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، لمناشدة رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطن عراقي من محافظة ذي قار

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