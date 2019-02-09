عمليات بغداد تعتقل عصابةَ مخدرات ومتهمين بالقتل والخطف والإرهاب

2019/02/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة، واعتقال متهمين بالسرقة والخطف والإرهاب والقتل العمد، في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.وقالت القيادة، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بالمتاجرة (بالمواد المخدرة) في منطقة حي العدل" ببغداد.وأضاف بيان قيادة عمليات بغداد، أنه "ضُبطت بحوزتهما كميةٌ من المواد المخدرة، تم تسليمهما للجهات ذات العلاقة".وفي سياق متصل، أفادت القيادة، في بيان، أن "قوة من لواء المشاة 45 تمكنت من اعتقال 3 متهمين وفق المادة 444/جرائم السرقة في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد، كما اعتقلت قوة من لواء المشاة 42 متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة التويثة جنوبي بغداد".وأردف البيان: أن "قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 406/القتل العمد ضمن منطقتي حيي الشهداء والجهاد، بالإضافة إلى اعتقال متهم ثالث وفق المادة 292/تزوير ضمن منطقة حي الجهاد/المخابرات من قبل القوة نفسها".مشيراً إلى أن "قوة من لواء المشاة 54 تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 422/جرائم الخطف ضمن منطقتي الطوبجي والمنصور ومتهم ثالث وفق المادة 456/النصب والاحتيال في منطقة الوشاش من قبل القوة نفسها".وزادَ بيان القيادة: "تم اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 442/جرائم السرقة في منطقة الشعلة من قبل قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية، وتم تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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