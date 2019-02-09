مدير شرطة أربيل يكشف لـ”المعلومة” القبض على ٢٢ متهماً بجرائم القتل

2019/02/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مدير شرطة محافظة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت , السبت , عن إلقاء القبض على ٢٢ متهماً بجريمة قتل خلال الأسابيع الماضية.وقال طلعت في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قيادة الشرطة في أربيل أوعزت بتكثيف جهود النقاط الأمنية للقبض على المتهمين بالقتل وخطف المواطنين كاشفا عن استمرار حملة سحب […]

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