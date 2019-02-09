2019/02/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحة تصدر توضيحا حول امكانية تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة

09/02/2019 14:53:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الصحة والبيئة ، السبت ، عن اصدارها توضيحا حول امكانية تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة .

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "انه لامانع فني او قانوني يمنع من تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة ومن ضمنها الوظيفة التي طلبت الخريجة الكفيفة أن تُعيّن بها ".

واكدت الوزارة "أن ضوابط التعيين شملت الكثير ممن لديهم ظروف صحية خاصة للعمل بوظائف تناسب وضعهم وتم توجيه دائرة صحة نينوى بهذا الامر".

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