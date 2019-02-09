القبض على متهم بالسطو وسرقة مصوغات ذهبية وأموال في بغداد

2019/02/09 | 15:15

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن، السبت، 09 شباط، 2019، القبض على متهم بالسطو وسرقة مصوغات ذهبية وأموال في العاصمة.

وقال معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على متهم قام هو وأفراد عصابته بالسطو على أحد الدور وسرقة مصوغات ذهبية ومليون دينار عراقي".

وتابع أن "العملية تمت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل نجح في تنفيذ الواجب شمالي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

بغداد اليوم – بغداد

حذرت القيادية في ائتلاف النصر، جميلة العبيدي، السبت 09 شباط 2019، من عودة تنظيم داعش الارهابي الى محافظة نينوى، مشددة على ضرورة تعويض النقص الحاصل بالأجهزة الامنية من خلال إعادة المفصولين.





وقالت العبيدي في حديث خصت به

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان، السبت، 09 شباط، 2019، انخفاضاً بظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة، معللة ذلك بالحملات الامنية وقرار القضاء الاخير.

وقال رئيس اللجنة سرحان الغالبي لـ(بغداد اليوم) إن "الشهر الأول

بغداد اليوم- الانبار

كشف مصدر أمني، السبت (9 شباط 2019)، عن دخول رتل عسكري أمريكي الى محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رتلاً أمريكياً يحمل سيارات نوع همر ومدافع ومدرعات، شوهد صباح اليوم، وهو يدخ

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