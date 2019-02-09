2019/02/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تناقلت بعض وسائل إعلام محلية في العراق خبر إطلاق سراح أوس الخفاجي، قائد كتائب أبو الفضل العباس.وبحسب مواقع إخبارية محلية تابعتها اليوم الثامن ، وصحافيين، فقد تعرض القيادي في الكتائب للتع(ذيب، كما تم تحذيره من التعرض “لأي من قادته السابقين أو النظام الإيراني ورموزه”.هذا وكانت قوة من الحشد الشعبي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل حسب تسريبات اطلاق سراح اوس الخفاجي بعد ان تعرض الى تعذ(يب) كبير صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل حسب تسريبات اطلاق سراح اوس الخفاجي بعد ان تعرض الى تعذ(يب) كبير) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل حسب تسريبات اطلاق سراح اوس الخفاجي بعد ان تعرض الى تعذ(يب) كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).