الوطني الكردستاني لـ”النور”: إجتماع مجلس كركوك خارج المحافظة تكرار لأخطاء الماضي

2019/02/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكد أعضاء في القائمة الكردية بمجلس كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني، انهم يكررون أخطاء الماضي بانعقاد اجتماع المجلس في اربيل ، مشيرا الى ان مشاكل المحافظة تتركز في عدم وجود توافق بين المكونات.

وقال عضو قائمة التآخي ازاد جباري في تصريح لـ”النور نيوز”، “ليس قانونيا ولا دستوريا انه نحن أهل كركوك نجتمع في اربيل ثم ان الذين معنا من أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية فأنهم لن يحضرو الاجتماع”ز

وأضاف، “نحن نكرر أخطاء الماضي حيث ان مشاكلنا في كركوك، واننا لم نتوافق وهذه المرة أيضا”، مبينا اننا “لن نتفق وهذا الأمر ليس جيدا، ويجب السعي لعقد اتفاق بحضور الأمريكان والأمم المتحدة لحل المشاكل العالقة”.

وتابع، “نحن شاركنا في الاستفتاء كردستان ورفع العلم في وقته، ولم نترك كركوك وهم لايريدون العودة الى كركوك”.

واتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يعقد برلمان اقليم كردستان جلسة في يوم 18 من شهر شباط الجاري، وان يعقد مجلس محافظة كركوك جلسة في ذات الموعد بالتعاون بين الحزبين الرئيسين وحكومة اقليم كردستان لاختيار محافظ جديد.

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