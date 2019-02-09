2019/02/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بالسطو على أحد الدور السكنية وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

27

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بالسطو على أحد الدور السكنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بالسطو على أحد الدور السكنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).