2019/02/09 | 15:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخرج قانوني لمعضلة " المطلقين ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bKBh1kXQLtU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخرج قانوني لمعضلة " المطلقين ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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