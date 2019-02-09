الكشف عن تفاصيل اجتماع الاتحاد الوطني واتفاقه الجديد مع الديمقراطي

2019/02/09 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عن تفاصيل اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني واتفقاه الجديد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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