البرلمان يفتح ملف تعيين الدرجات الخاصة.. برلماني: حصرها بيد عبد المهدي باباً للفساد

2019/02/09 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب في مجلس النواب، كريم عليوي، السبت، عن حراك داخل البرلمان بشأن ملف تعيين الدرجات الخاصة والمديرين العامين، معتبرا حصر

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