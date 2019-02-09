عرب كركوك يكشف لـ”النور” عن الاتفاق لإطلاق سراح المعتقلين في سجون كردستان

2019/02/09 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك كشف المكون العربي في كركوك، عن التوصل لاتفاق حول إطلاق سراح عدد من المعتقلين والمغيبين العرب في سجون إقليم كردستان، فيما أشار الى نشر قوات اتحادية لبسط الأمن في جنوب غربي كركوك.

وقال القيادي بالمجلس العربي محمود زيدان العبيدي في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “كركوك نقطة نزاع حيث تم عقد مؤتمر للمجلس العربي لتوضيح العديد من الامور التي تخص كركوك والأحداث الجارية فيها من الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي بحضور المنسق العام للمجلس العربي”.

وتابع، “سيتم نشر قوات امنية في جنوب غربي كركوك من اجل استكمال استتباب الأمن فيها وهي قوات اتحادية تنشر خلال هذا الأسبوع لدعم مناطق حمرين التي لا تتواجد فيها تغطيه أمنية وستدعم بقوات الشرطة الاتحادية”.

وحول ملف المعتقلين العرب، أوضح العبيدي، انه “تم الاستجابة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وهي مبادرة مشكورة عليها لإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين والمغيبين الذين لاتوجد عليهم اية مؤشرات او تبعات قانونية وسيتم غدا استلام هذه الوجبة وعددهم حوالي 8 أشخاص وسيكون هناك وجبات أخرى قادمة”.

وبشأن اختيار مرشح للمحافظ في اجتماع اربيل المزمع عقده قريبا، قال العبيدي “لم نبحث مسألة ترشيح شخص للمحافظ وموضوع عقد جلسة في اربيل فهي اذا كانت مدعومة قانونية وقضائية وفق السياقات القانونية فهو ضمن المسار الحقيقي ولكن هناك شكوك حول قانونية عقد هذه الجلسة حيث ان رئيس المجلس تم سحب توقيعه بكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأضاف، ان “الكتلة العربية لن تحضر الاجتماع كونه خارج كركوك ولكن اذا كان هناك دعوة قانونية لاي جلسة فيعتبر المسار الحقيقي والقانوني لاختيار المحافظ”.

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