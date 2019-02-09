حقوق الانسان تنفي إستلام أو ترويج لمعاملات تعويض مالية في البصرة

2019/02/09 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، إستلام أو ترويج لمعاملات تعويض مالية في محافظة البصرة.

وذكر مكتب المفوضية في البصرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “يوجد بعض الإخوة من يشير إلى وجود استلام معاملات للأخوة حاملي بطاقة الخدمة الحمراء يوم 10 من شهر شباط الحالي”.

وأضاف، “نود ان نكرر ان المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق رفعت مناشدات قدمت لها للامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق”.

وأكد البيان، انه “لا يوجد اي استلام او ترويج لمعاملات تعويض مالية وذلك لعدم وجود أي قانون مشرع بذلك”، مبينا ان “المفوضية حذرت ممن يريد جني المكاسب واستغلال المواقف لصالح أهداف معينة”.

وأعربت مفوضية حقوق الانسان، عن “استعدادها للدفاع عن اي مطالبة او مظلومية ولاي شريحة من أهلنا الكرام”.

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