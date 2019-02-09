2019/02/09 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أنه تم استدعاء سيارات "لامبورجيني" في الصين بسبب عيوب في خزانات الوقود.





وأعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، اليوم السبت، أن شركة "فولكس فاجن" بالصين قررت استدعاء 48 سيارة من طراز "لامبورجيني" بسبب عيوب في خزانات الوقود، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وذكرت المصلحة، أن عملية الاستدعاء تشمل 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه" مصنعة في الفترة بين 10 يونيو 2017 وحتى 5 أبريل 2018، و16 سيارة "أفينتادور إس رودستر" مصنعة في الفترة بين 16 يناير 2018 وحتى 16 أبريل 2018.





وأشارت المصلحة، إلى أن خزانات الوقود المعيبة قد تشكل مخاطر على السلامة، منوهة إلى أنه سيتم استبدال الخزانات مجانا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: استدعاء سيارات "لامبورجيني" بالصين لعيوب بخزانات الوقود) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: استدعاء سيارات "لامبورجيني" بالصين لعيوب بخزانات الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).