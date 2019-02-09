صادرات البرازيل للعالم العربي تسجل 11.48 مليار دولار في 2018

2019/02/09 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي في عام 2018 بلغت 11.48 مليار دولار أمريكي.





وأوضحت الغرفة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن الصادرات البرازيلية إلى الإمارات ومصر والسعودية والكويت سجلت 2 مليار دولار و2.13 مليار دولار و2.1 مليار دولار و227 مليون دولار على التوالي.





وبلغ إجمالي حجم الصادرات البرازيلية 43 مليار كيلوجرام ، حيث استحوذت مصر والإمارات والسعودية والكويت على 8 مليارات كيلوجرام و 4 مليار كيلوجرام و 4 مليار كيلوجرام و 226 مليون كيلوجرام على الترتيب.





وشملت قائمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في العام الماضي منتجات خامات الحديد ومركزاتها بما في ذلك بيريت الحديد والذرة واللحوم البقرية وأكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الألومنيوم وقصب السكر وسكر البنجر والسكروز النقي كيمائياً، اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى السيارات والمركبات الأخرى المخصصة للركاب.





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