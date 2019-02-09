خمسة لاعبين يغيبون عن القوة الجوية بمباراة باختاكور الأوزبكي

2019/02/09 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:سيفتقد فريق القوة الجوية لكرة القدم خمسة لاعبين، في مباراة باختاكور الأوزبكي للدور التمهيدي الثاني لملحق ابطال اسيا يوم الثلاثاء المقبل.وتضم قائمة فريق القوة الجوية 21 لاعباً لمباراة باختاكور، وهم كل من محمد كاصد وامجد رحيم وعبدالله فيصل وسامح سعيد وحسين محسن واحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعدنان محمد وعلي بهجت ومصطفى محمد معن والسوريين مؤيد العجان وزاهر ميداني ومحمد علي عبود وكرار علي بري وإبراهيم بايش ومحمد قاسم واحمد عبد الامير وعلي يوسف وعماد محسن وحمادي احمد والوافد الجديد النيجيري وليام.

وذكر النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الفريق سيفتقد خدمات اللاعبين فهد طالب وامجد راضي بسبب الإيقاف الآسيوي، بينما سيغيب علي حصني بسبب الاصابة التي لحقت به مع المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2019، فيما حرمت الوعكة الصحية اللاعب كرار نبيل من الالتحاق بوفد الفريق إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وسيغيب اللاعب فهد كريم لتأخر وصول الفيزا، بسبب اصدار اللاعب جواز سفر جديد".

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