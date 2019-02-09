القبض على عصابة الذهب في بغداد.. استخبارات الاتحادية تشرح “الخطة”

2019/02/09 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت استخبارات الشرطة الاتحادية، السبت، على عصابة سطت على إحدى الدور وسرقت مصوغات ذهبية ومليون دينار، شمالي بغداد.وقال الناطق باسم عمليات بغداد، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 شباط 2019)، ان “استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة […]

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