محلل: فلسطين ترفض المشاركة في وارسو لأنه يعزز صفقة ترامب

2019/02/09 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مقاطعة السلطة الفلسطينية للمؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط الأسبوع الجاري.

واعتبر عريقات أن المؤتمر يُعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح مدير مركز مسارات لابحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري: “اعتقد ان السبب الرئيسي للرفض الفلسطيني يعود إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود الأمريكية الرامية إلى فرض ما يسمى ثفقة ترامب والتي تقوم على تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وذلك من خلال تجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وكل المرجعيات التي أعتمدت عليها عملية السلام وتجاهل مبادرة السلام العربية التي قامت على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 مقابل العلاقات والتطبيع من إسرائيل”.

وأضاف: “تقوم الإدارة الأمريكية الآن بمحاولة فرض التطبيع العربي مع إسرائيل دون أي إلزام إسرائيلي بتطبيق الانسحاب، لذلك أي مشاركة فلسطينية في هذا المؤتمر ستحسب بأنها نوع من التعايش ونوع من القبول لما تقوم به الإدارة الأمريكية”.

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