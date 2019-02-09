محافظ كركوك ينفي إبرام اتفاق يقضي بعودة البيشمركة

2019/02/09 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… نفى محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري يوم السبت تلقيه اي معلومات تفيد بإبرام اتفاق بين اربيل وبغداد يقضي بعودة قوات البيشمركة الى المحافظة المتنازع عليها.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المجلس العربي في المحافظة، انه “لم يتم ابلاغنا عن اي اتفاق بشأن عودة قوات البيشمركة الى كركوك”.

واردف بالقول ان “ادارة امن المحافظة من مهام الحكومة الاتحادية حصرا”، مشيرا الى ان “تلك الاخبار التي تتحدث عن عودة البيشمركة الى كركوك غير دقيقة”.

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