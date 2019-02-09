شركة بتروفاك متهمة بدفع رشاوى لـ 11عقدا نفطيا في العراق وأماكن أخرى

2019/02/09 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، ان التحقيقات لازالت جارية في قضايا تتعلق بشركة بتروفاك النفطية وفروعها في الشرق الاوسط حيث وجهت الى رئيس قسم المبيعات السابق ديفيد لوكين تهم تتعلق بدفع 11 رشوة للحصول على عقود نفطية في العراق والسعودية .وذكر المكتب في تقرير على موقعه ترجمته وكالة / […]

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