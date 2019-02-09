2019/02/09 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده لا تسبب ضررًا كبيرًا لموسكو، ولن تحقق أهدافها.وقال بانكين، أن “فرض عقوبات على الدين العام أو المدفوعات بالدولار، سيسبب ضرر لأمريكا وحلفاءها الأوربيين”.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تدهورت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية لا تسبب ضررًا كبيرًا على موسكو alansaar.

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