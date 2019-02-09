2019/02/09 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قامت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت، بإطلاق النيران على أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق مخيم البريج في المنطقة الوسطى لقطاع غزة.وقالت مصادر فلسطينية، أن “عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين والمواطنين”.وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، اعتداءاتها على المزارعين ومنازل الفلسطينيين شرق محافظات القطاع، وسط صمت دولي وأممي رهيب.وكانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الاحتلال الصهيوني تطلق النيران على أراضي المزارعين الفلسطينيين في غزة alansaar.

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