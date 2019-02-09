جوارديولا يشيد بعقلية أجويرو في المباريات الكبيرة قبل لقاء تشيلسي

2019/02/09 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بقدرة مهاجمه سيرجيو أجويرو على ترك بصمة مؤثرة في المباريات الكبيرة، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة تشيلسي في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضرب جوارديولا مثلا بهدف أجويرو بعد 40 دقيقة في الفوز 2-1 على غريمه ليفربول.

وساعد هذا الفوز سيتي على تقليص الفارق إلى أربع نقاط مع ليفربول وواصل فريق جوارديولا تحقيق نتائج إيجابية وبات يتصدر الدوري بفارق الأهداف عن غريمه.

وقال جوارديولا، للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي، رابع الترتيب، “هذا الهدف أمام ليفربول يلخص الموقف، أحيانا ينجح أفضل لاعبي التنس في توجيه ضربة إرسال ساحقة عند محاولة الحفاظ على الإرسال”.

وأضاف “في اللحظات الحاسمة يظهر دائما اللاعبون الكبار، ويحدث ذلك في المباريات النهائية الهامة واللحظات الحاسمة، أحيانا يختفي لاعبون آخرون بسبب الخوف”.

وسجل أجويرو 14 هدفا في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم ويأمل جوارديولا أن ينجح الهداف التاريخي للنادي في هز الشباك أمام تشيلسي أيضا.

وقال جوارديولا، “أتمنى أن يواصل ذلك، في المباريات الكبيرة نحتاج إلى اللاعبين المهمين”.

ويملك سيتي 62 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بفارق 12 نقطة على تشيلسي الذي خاض 25 مباراة.

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