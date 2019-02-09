عشرة الفجر.. الثورة التي قلبت إيران رأسا على عقب

2019/02/09 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عودة آية الله روح الله الخميني “المظفّرة” إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأول من فبراير/شباط 1979 وسقوط آخر حكومات الشاه، عشرة

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