هل يخسر إنتر مركزه الثالث قبل الديربي أمام ميلان؟

2019/02/09 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يزداد صراع المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا سخونة كل جولة في الدوري الإيطالي، إذ يتنافس 6 أندية بشكل مباشر وجدي على احتلال المقعدين الثالث والرابع، بعدما حسم عمليًا يوفنتوس ونابولي المقعدين الأول والثاني.

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ويتواجد إنتر حاليًا في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، يليه روما ولاتسيو بـ38 نقطة لكن مع مباراة إضافية، ثم ميلان صاحب الـ36 نقطة، يليه أتالانتا بنقاطه الـ35 وأخيرًا سامبدوريا بـ33 نقطة.





وحتى قبل 3-4 أسابيع، كان يبدو أن الصراع مقتصر على المركز الرابع، كون الإنتر بعيد نسبيًا في المركز الثالث، لكن خسارة الفريق 8 نقاط في المباريات الثلاثة الأخيرة أدخله المنافسة وجعل الهدف يُصبح المركزين الثالث والرابع.

إنتر سيُواجه ميلان في ديربي ميلانو بعد 5 جولات من الآن، وحتى ذلك الموعد سيخوض الفريق 5 مباريات صعبة قد تجعله يتراجع في الترتيب ويفقد مركزه الثالث لأول مرة منذ مدة طويلة.

كم نقطة منحها هدافو البريميرليج الـ12 الأوائل لفرقهم هذا الموسم؟

إذ سيلعب ضد بارما في إينو تارديني، بارما صاحب النتائج الممتاز وآخرها التعادل 3-3 مع يوفنتوس، والذي تمكن من هزيمة فريق سباليتي في لقاء الذهاب بهدف دون رد.



إنتر بحاجة أولًا ليدافع جيدًا جدًا ضد هجوم فتاك بقيادة جيرفينيو وإنجليزي، ومن ثم أهداف إيكاردي لانتزاع الفوز.

زملاء إيكاري سيستقبلون بعدها أحد المنافسين المباشرين على مقاعد الأبطال، وهو سامبدوريا بقيادة هدافه المخضرم كوالياريلا ...



مباراة أخرى صعبة على ملعب سان سيرو الذي فقد عليه الفريق 10 نقاط كاملة.

من ثم هناك الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى فلورنسا لمواجهة فيورنتينا أو لنقل لمواجهة سحر كييزا ومورييل! الفريق البنفسجي يريد الفوز على أحد الفرق التي تعلوه في الجدول ليدخل صراع المقاعد الأوروبية بقوة ولذا لن يجعل الحياة سهلة على ضيفه في أريتمو فرانكي.

اللقاءان الأخيران هما الأسهل بين تلك المجموعة، كالياري في ميلانو وسبال خارجها، لكنهما كالفخ! إن فقد النادي تركيزه وتسلل الشك لقلوب وعقول لاعبيه فالنتيجة قد تكون المزيد من خسارة النقاط، خاصة أن الإنتر أجاد ضد الكبار هذا الموسم وخسر جل نقاطه أمام الصغار.



سبال تحديدًا لن يكون بالمنافس السهل.

محصلة الإنتر في الجولات الـ5 وطبقًا لأداء الفريق ولاعبيه خلال الفترة الأخيرة قد لا يزيد عن 8-10 نقاط وهو ما يعني دخوله الديربي بـ48 نقطة.

بالنظر لمنافسيه، نجد أن ميلان أمامه 5 مباريات منهم 4 في المتناول أمام كالياري وإمبولي وساسولو في سان سيرو وكييفو فيرونا خارج ملعبه، ومواجهة واحدة صعبة جدًا أمام أتالانتا الراغب باللعب في دوري الأبطال، لذا قد يجمع الفريق 12-13 نقطة مما يعني أن رصيده قد يُصبح 48 نقطة.

روما فاز في أول مباراة من الـ5 بالفعل، وأمامه 3 مباريات أخرى سهلة أمام بولونيا وفروسينوني وإمبولي، ووسطهم هناك لقاء الديربي الصعب جدًا أمام لاتسيو وهو مواجهة أخرى مباشرة في الصراع.



الفريق قد يجمع أيضًا 12-13 نقطة مما سيصل برصيده إلى 50 نقطة.

لاتسيو هزم إمبولي بالفعل، لكنه سيُواجه فرقًا صعبة في المباريات الأربعة القادمة، جنوى وفيورنتينا خارج ملعبه وأودينيزي وروما في الأولمبيكو ...



مشوار صعب قد نجد النسور بعدها عاجزون عن الطير! لكن تخطي مثل تلك المواجهات بنجاح سيجعلهم بالتأكيد يحلقون عاليًا.

أتالانتا جدوله القادم صعب أيضًا، إذ سيلعب ضد 3 منافسين مباشرين هم ميلان وفيورنتينا وسامبدوريا، وكذلك أمام تورينو وسبال، وقد نراه خارج السباق قبل ديربي ميلانو، فيما سامبدوريا أمامه 3 مباريات سهلة نسبيًا أمام فروسينوني وكالياري وسبال لكنه سيلعب ضد الإنتر وأتالانتا.

ما نراه أن ميلان وروما تحديدًا يُهددان الإنتر بقوة، وهما جاهزان لاستغلال أي تعثر جديد له، لذا سباليتي ولاعبيه عليهم الانتباه جيدًا وعدم التفريط في أي نقطة قادمة وإلا سيدخل الفريق مرحلة صعبة للغاية قد تعصف باستقراره وتفقده ثقته بنفسه وثقة الجماهير به.

"مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا، ونحن في حاجة للعمل "🗨️ساري 🗣️ pic.twitter.com/qnwlkoGNOp— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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