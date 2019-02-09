الجوية يخوض اولى وحداته التدريبية في العاصمة الاوزبكية طشقتد

2019/02/09 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع فريق القوة الجوية، لمواجهة مضيفه باختاكور الاوزبكي يوم الثلاثاء المقبل, في ملحق دوري ابطال آسيا 2019. وقال مشرف الفريق جاسم محمد غلام في تصريح صحفي

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