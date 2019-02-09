النائب الاول لرئيس مجلس النواب يدعو المسؤولين لرصد ومتابعة المناشدات الانسانية والاسراع في معالجتها

2019/02/09 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، المسؤولين للاستجابة الفورية ورصد جميع المناشدات الانسانية التي تذكر عبر مختلف الوسائل الاعلامية، والاسراع

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