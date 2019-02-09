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عمليات الجزيرة: حدود العراق آمنة وستكون مقبرة لكل من يحاول اختراقها

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عمليات الجزيرة: حدود العراق آمنة وستكون مقبرة لكل من يحاول اختراقها

السبت 9 فبراير 2019 - 15:57

عمليات الجزيرة

اكد قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم محمد صالح، اليوم السبت، بأن حدود العراق امنة وسوف تكون مقبرة لمن يحاول اختراقها والمساس بأمنها.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت "الغدير" نسخة منه، ان "قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، تفقد اليوم قاطع مسؤولية لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون الفرقة الثامنة".واكد صالح بحسب البيان على ان "حدودن العراق امنة وسوف تكون مقبرة لمن يحاول اختراقها والمساس بأمنها"، مشيداً بـ "الضباط والمنتسبين وبدورهم البطولي وهم يرابطون على الحدود العراقية - السورية لتأمين البلاد وحماية الحدود على أكمل وجه بهمة واصرار".ووجه قائد العمليات بـ "الاستمرار بالتحكيمات والتحصين لجميع النقاط بما يؤمن الحماية للمقاتلين من الأمطار والأجواء الباردة وخاصة ونحن في فصل الشتاء"، مؤكداً على "اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الغفلة وأن تكون المتابعة من قبل جميع الأمرين وبكل المستويات".انتهى...س ح

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