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تفوق قيمة الصادرات الايرانية للعراق على الصادرات التركية لعام 2018

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تفوق قيمة الصادرات الايرانية للعراق على الصادرات التركية لعام 2018

السبت 9 فبراير 2019 - 15:39

تفوق قيمة الصادرات الايرانية للعراق على الصادرات التركية لعام 2018

اعلن الامين العام للغرفة التجارية الايرانية - العراقية المشتركة حميد حسيني، اليوم السبت، ان حجم الصادرات الايرانية الى العراق بلغ نحو9 مليارات دولار خلال العام الماضي وبذلك فاق الصادرات التركية الى العراق.

وقال حسيني، في تصريح صحفي، أن "معدل الصادرات الايرانية الى العراق تبلغ نحو 750 مليون دولار شهريا حيث تشهد ارتفاعاً الى 900 مليون وانخفاضاً الى 510 مليون دولار أحياناً اخرى".واضاف إن "تركيا صدرت سلعاً الى العراق بقيمة 8 مليارات و300 مليون دولار في عام 2017 لكن حجم صادراتها انخفض خلال العام الماضي الى 7 مليارات و350 مليون دولار فيما بلغ حجم الصادرات الايرانية 8 مليارات و750 مليون دولار وبذلك حلّت محلّها".انتهى...س ح

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