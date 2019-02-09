سجال فوق جبال الألب: التصدع الفرنسي – الإيطالي

2019/02/09 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “القارة العجوز” ليست بخير، وقبل إغلاق أزمة سرعان ما تبدأ أزمة أخرى في سياقات داخلية أو ثنائية أو ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي

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