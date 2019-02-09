2019/02/09 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي: الاولمبية العراقية ماضية الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال عدم ورود ما يخالف اجراءها من قبل الاولمبية الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمودي: الاولمبية العراقية ماضية الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال عدم ورود ما يخالف اجراءها من قبل الاولمبية الدولية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمودي: الاولمبية العراقية ماضية الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال عدم ورود ما يخالف اجراءها من قبل الاولمبية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).