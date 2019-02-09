2019/02/09 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، رسالة الى اعضاء مجلس النواب بشأن الأوضاع الراهنة, وقال الجربا في بيان، إن الوقت الحالي غير مناسب للخوض في تفاصيل موضوع القوات الاميركية والقواعد العسكرية، عازيا ذلك الى ظروف البلد الامنية التي لم تستقر استقرارا كاملا لغاية الآن.

وجدد الجربا رفضه أن تكون أراضي العراق منطلقا لضرب أية دولة من دول الجوار، داعيا نواب البرلمان الى العمل وبقوة على إعادة إعمار المدن، وتوفير الخدمات للمواطنين، محذرا من خطورة وتداعيات عدم تلبية مطالب المواطنين قبيل حلول فصل الصيف على البلد بصورة عامة.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى يوجه رسالة لأعضاء مجلس النواب بشأن تواجد القوات الامريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى يوجه رسالة لأعضاء مجلس النواب بشأن تواجد القوات الامريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).