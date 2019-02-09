الكشف عن اتفاق بين الفتح وسائرون على استبدال ثلاثة محافظين

2019/02/09 | 16:17

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بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر نيابي داخل تحالف الفتح، السبت، عن اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون على استبدال ثلاثة محافظي...





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