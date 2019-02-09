القبض على عصابة الذهب في بغداد.. استخبارات الاتحادية تشرح

2019/02/09 | 16:17

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بغداد- العراق اليوم:

القت استخبارات الشرطة الاتحادية، السبت، على عصابة سطت على إحدى الدور وسرقت مصوغات ذهبية ومليون د...





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