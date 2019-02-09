الجيش واللجان اليمنية ينفذان عملية إغارة على مواقع العدوان في الشرفة والشبكة

2019/02/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت قوات الجيش واللجان اليمنية، اليوم السبت، من تنفيذ عملية إغارة على مواقع العدوان السعودي في الشرفة والشبكة.وقال مصدر عسكري يمني، أن “مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في اليمن نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي في الشرفة والشبكة”.وأضاف المصدر، أن “العملية أسفر عنها وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين […]

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