كاظم الساهر يعتذر من العراقيين ويوضح أسباب تغيير لقبه

2019/02/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأصدر المطرب العراقي الشهير، كاظم الساهر، مساء الجمعة، بياناً بخصوص تغيير لقبه، أكد خلاله أنه "يفتخر بعشريته وعراقيته، وأنه لا ينسى أنه جاء من (وادي حجر الموصل) أو مدينة الحرية، وأنه يعتذر إذا تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص".وقال الساهر في بيانه: "اسمي في القيد العام هو كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط"، وأضاف: "في أوراقي الرسمية بالخارج اسمي كاظم جبار الساهر، وهذا يعني مشكلة كبيرة لعدم تطابق الأسماء، ولا أريد أن أشرحها بالتفصيل".وأوضح الفنان العراقي أنه "منذ ما يقارب السنة ومعاملتي الرسمية متوقفة في الخارج بسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت أن كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر، ولم تكفِ".وتابع الساهر: "اتصلت بالمحامي وطلبت نصيحة قانونية، والحل كان بإضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم".وخاطب جمهوره قائلاً: "يا أحبابي، أنا لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، من وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار، وابن العظيمة نورية علي، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح، وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق".وأردف الساهر: "أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام، وأعتذر إذا تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق، أما بالأصل، فأنا ابن وادي الرافدين".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد وافقت، الخميس الماضي، على طلب تقدم به الفنان العراقي كاظم الساهر، لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

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