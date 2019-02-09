2019/02/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الوفد السعودي المكلف بإنشاء مدينة رياضية بالعراق يصل بغداد

09/02/2019 15:48:00 PM |

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واع بغداد

وصل الوفد السعودي المكلف ببناء المدينة الرياضية في العراق الى العاصمة بغداد قبل قليل للتباحث بشأن عملية البدء بالخطوات الاولى لاختيار موقع البناء .

ويضم الوفد السعودي المشرف على المشروع المهندس عبد الرحمن بن حمد الحركان الذي يترأس وعضويته المهندس ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية.

يشار الى ان السعودية خصصت مليار و نصف المليار دولار خصصتها لبناء مدينة رياضية متكاملة قرب علوة الرشيد هدية من المملكة للرياضة العراقية والمبلغ موجود في السفارة السعودية ببغداد و لم يتبق سوى الاجراءات الادارية للشروع ببناء المدينة الرياضية

يذكر ان المملكة العربية السعودية تبرعت بملعب كرة قدم متكامل في بغداد كهدية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الى الشعب العراقي بعد المباراة الودية التي جرت بين العراق والسعودية في البصرة.

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