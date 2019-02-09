2019/02/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

للسبت الثالث عشر على التوالي يتظاهر نشطاء حراك السترات الصفراء في فرنسا تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.

ومنذ صباح اليوم بدأ متظاهرو السترات يتوافدون إلى باريس، وتجمع مئات منهم أمام قوس النصر في جادة الشانزيليزيه حيث من المنتظر أن يجوبوا شوارع العاصمة.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الرئيس ماكرون، ورددوا هتافات "ارحل يا ماكرون" و"ماكرون مجرم".

وتتوقع الشرطة أن يتم تنظيم مظاهرات غير مصرح بها.

وككل يوم سبت، ينظم حراك السترات الصفراء مظاهرات في كافة المدن الفرنسية خاصة في المدن الكبرى كبوردو وتولوز وليل ونانت ومونبيلييه ورين ومرسيليا.

ومن المتوقع ولأول مرة منذ بدء موجة الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، أن تجري مظاهرة للسترات الصفراء على الحدود الإيطالية الفرنسية جنوب شرق البلاد، إذ يبدي عددا من نشطاء السترات الصفراء تعاطفا مع إيطاليا خاصة بعد أن أعلن كل من نائب رئيس وزرائها لويجي دي مايو ووزير الداخلية ماتيو سالفيني دعمهما للسترات الصفراء.

واعتبر كريستوف شالونسون أحد الناطقين الرسميين باسم قسم من السترات الصفراء بأن "دي مايو هو رجل يمثل الشعب بشكل حقيقي" وذلك خلال منشور على صفحته فيسبوك.

وتشهد العلاقات الديبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا توترا خاصة بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الماضي في باريس بين نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو وممثلين عن السترات الصفراء منهم شالونسون.

وقررت فرنسا استدعاء سفيرها في روما يوم الأربعاء الماضي للتشاور بعد الخطوة التي قام بها دي مايو والتي أدانتها الخارجية الفرنسية معتبرةً بأنها تدخل غير مبرر في شؤون فرنسا.

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، السبت 09 شباط 2019، ترشيح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 افريل القادم.

وقال بوشارب "نتمسك بالإستمرارية لاس

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت (9 شباط 2019)، أن حزب العمال الكردستاني تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه.

وذكر اردوغان، في كلمة له اليوم، نلقتها وكالة "الاناضول" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني تعرض

بغداد اليوم-متابعة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، 09 شباط، 2019، المعايير التي تتبعها الدول الغربية في إمدادات السلاح، مشيرًا الى أنها تلوّح بمنعه عن تركيا فيما تواصل تزويد الإرهابيين به، على حد قوله.

وقال أردوغان، في كلم أثناء حفل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارحل يا ماكرون.. "السترات الصفراء" في الشوارع للأسبوع الـ13 على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارحل يا ماكرون.. "السترات الصفراء" في الشوارع للأسبوع الـ13 على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).