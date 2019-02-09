خبير: ميليشيا الحوثي في صنعاء غير قادرة على حماية مواقعها العسكرية

2019/02/09 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت طائرات التحالف العربي موقعا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم، مشددا على أن استهداف مواقع الحوثي في صنعاء يتوافق مع القانون الدولي.

من ناحية أخرى، اتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون على تسليم كامل جثث الأسرى على أربع مراحل تنتهي خلال شهر.

وأفاد مستشار وزير الدفاع اليمني والخبير العسكري العميد يحيى أبو حاتم: “جماعة الحوثي استغلت الهدنة المقدمة من الأمم المتحدة وقامت بتعزيز قدراتها في ما يسمى بحرب طائرات المسيرة بدون طيار، وكذلك الحرب الإلكترونية عن طريق تهريب تلك الاجهزة من خلال المواني التي لا تزال تسيطر عليها في مدينة الحديدة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة”.

وأضاف: “لكن في يناير الماضي كان هناك عمليتان شنتها قوات التحالف حدت كثيرا من قدرات هذه الطائرات المسيرة بدون طيار، كما كان هناك أمس عملية لطيران التحالف وهذا يؤكد أن جماعة الحوثي أصبحت مخترقة وغير قادرة على حماية مواقعها العسكرية”.

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