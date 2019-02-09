وفد سعودي يصل بغداد للاشراف على انشاء الملعب

2019/02/09 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس: وصل وفد المملكة العربية السعودية المشرف على ملعب السعودية الى العاصمة بغداد، اليوم السبت، للتباحث بشأن عملية البدء بالخطوات الاولى لاختيار موقع الملعب.وذكرت وزارة الشباب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "كان في استقبال الوفد في مطار بغداد الدولي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة فاضل الخفاجي".

واضاف البيان ان "يرأس وفد المملكة العربية السعودية المشرف على المشروع عبد الرحمن بن حمد الحركان ويضم في عضويته ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية".

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