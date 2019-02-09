2019/02/09 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، اليوم السبت، أن التواجد الأمريكي في الأراضي العراقية يهدد الأمن الداخلي للبلاد.وقال البلداوي في تصريح، أن “ترامب تجاوز في تصريحاته الأخيرة على الآداب والأعراف السائدة بين الدول في احترام سيادة بعضها”، لافتًا إلى أن “سياسة ترامب تعتمد على الاستفزاز والتقليل من شأن الأخر”.وأضاف أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: التواجد الأمريكي في الأراضي العراقية يهدد الأمن الداخلي للبلاد alansaar.

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