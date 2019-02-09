بالفيديو..مارسيال يعود للتسجيل وبوجبا يواصل الإبداع مع مانشستر يونايتد

2019/02/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تقدم مانشستر يونايتد سريعا على فريق فولهام في المباراة الافتتاحية للجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز من موسم 2018-2019.

وقد سجل الهدف الأول للشياطين الحمر، النجم الفرنسي بول بوجبا بتسديدة قوية للغاية بقدمه اليسرى على غير العادة، خدع بها حارس المرمى سيرجيو ريكو في الدقيقة 14 من عمر المباراة.بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 23، بقدم ومجهود فردي رائع وممتع من النجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي مر من 3 مدافعين واسكن الكرة في الشباك.وبهذا الفوز يكون مانشستر يونايتد مؤقتا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويكون أولي جونار سولشاير صاحب أفضل بداية في تاريخ الشياطين الحمر.انتهى

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