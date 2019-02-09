طلب غريب لمدرب الشياطين الحمر

2019/02/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هاجم المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أولي غونار سولشاير، سياسة التعاقد مع الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، والابتعاد عن ضم نجوم اللعبة إلى الفريق.

وفي مؤتمر صحفي، قال مدرب "الشياطين الحُمر": "الأمر ليس متعلقا بعدد اللاعبين الذين نتعاقد معهم.



علينا اختيار اللاعب الصحيح الذي يمتلك شخصية تناسب الفريق".وأضاف اللاعب السابق في أحد الأجيال الذهبية لمانشتسر يونايتد: "لن نتعاقد مع نجوم كبار، وسيصلح ذلك كل شيء وسننافس فجأة على لقب الدوري"، حسبما نقلت عنه صحيفة "مترو" البريطانية.وأكد المدرب النرويجي أن لاعبي الفريق من الشباب و"لديهم قابلية كبيرة للتطور"، كما أن مانشستر يونايتد يحتاج الآن إلى عنصر الخبرة، الذي يتمثل بالنجم الفرنسي بول بوغبا، وفقا لسولشاير.وعانى مانشستر يونايتد في الأعوام الأخيرة بسبب بعض الصفقات "الفاشلة" مع نجوم من الوزن الثقيل، مثل الكولومبي راداميل فالكاو والأرجنتينيأنخيل دي ماريا، وكذلك لاعبهم الحالي التشيلي أليكسيس ساتنشيز، الذي لم يقدم شيئا يذكر مع الفريق حتى الآن.ونجح سولشاير منذ توليه مهمة تدريب الفريق نهاية العام الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، بقلب الطاولة تماما، وإعادة مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات، حتى أصبح على بعد نقطتين فقط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.انتهى

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