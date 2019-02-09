الوطنية: ماصدر عن رئيس البرلمان استهداف سياسي واضح لعلاوي

2019/02/09 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف ائتلاف الوطني، ان الكتاب الصادر من رئيس مجلس النواب النواب محمد الحلبوسي بأنه استهداف سياسي واضح ورد فعل غير محسوب على التصريحات الاخيرة لأياد علاوي.

وجاء بيان للائتلاف عقب اجتماع موسع عقد بمقره في بغداد، اليوم، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في الوقت الذي لعب فيه ائتلاف الوطنية – ولا يزال – دورا رياديا في تشكيل الحكومة وتوفير الدعم الاقليمي والدولي لها من خلال الزيارات المهمة التي قام بها اياد علاوي زعيم الائتلاف الى بعض الدول، وحثها على التعاون والانفتاح على العراق، بالاضافة الى استقباله وبشكل يومي لوفود عربية واجنبية وسفراء الدول المعتمدين لدى العراق، كل ذلك لتوفير الدعم للعملية السياسية والحكومة والحرص على نجاحها في تنفيذ برنامجها الحكومي”.

وتابع، “ظهرت لنا عبر بعض وسائل الاعلام وثيقة مسربة صادرة عن مكتب رئيس مجلس النواب تتناسى كل هذه الجهود التي بذلها ويبذلها زعيم الائتلاف، وكأن العبرة في حضور جلسات المجلس الذي ومنذ بدء فصله التشريعي الاول وحتى انتهائه لم ينتج عنه تشريع اي قانون بل حتى ان لجانه ما تزال حتى هذه اللحظة بلا رئاسات”.

وأكد البيان، ان “هذا الكتاب دليل استهداف سياسي واضح ورد فعل غير محسوب على التصريحات الاخيرة لعلاوي، والتي انتقد فيها العملية الانتخابية وما رافقها من تزوير وتلاعب بالنتائج، وانتقاده للاداء السلبي لرئيس مجلس النواب وسياسته في الكيل بمكيالين والتي اثرت على الاداء الجماعي لمجلس النواب واظهرته ضعيفا ومفككا امام الشعب العراقي، بالاضافة الى صمته عن العديد من القضايا المهمة والمصيرية التي تمس سيادة العراق”.

وذكر البيان، ان “رئيس ائتلاف الوطن اياد علاوي سيبقى مخلصا للعراق وشعبه الكريم وداعما لمؤسساته”، مشيرا الى ان “محاولات البعض واستهدافهم المغرض لن تثنيه عن اكمال مسيرته النضالية والاصلاحية”.





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