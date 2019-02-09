الوطني الكردستاني يناقش الإتفاق الثنائي مع حزب البارزاني

2019/02/09 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش الاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع لمكتبه السياسي عقده، اليوم السبت، الإتفاق الثنائي مع الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، مشيرا الى ان الاتفاق تضمن ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتجارية في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز”، ان “الاجتماع ناقش مسودة الاتفاق الثنائي والتي تتضمن ادارة قضايا المالية والاقتصادية والتجارية في اقليم كردستان بشكل يخدم شعب كردستان”.

وأضاف، “تحدثنا ايضا عن ان الاعتماد على النفط فقط غير كاف ويجب ان تقوم الحكومة المقبلة لإقليم كردستان بتفعيل باقي المصادر والثروات وكذلك تفعيل القطاع الصناعي والقطاع الخاص”.

وذكر بيره، ان “الاتحاد الوطني بحث مسألة قوات البيشمركة والوضع الامني في المسودة مع ضرورة على ان تكون البيشمركة قوة وطنية وقومية موحدة بعيدة عن التدخلات الحزبية ويجب ان تكون تحركاتها العسكرية وفق اوامر برلمان الاقليم”، لافتا الى ان “قوات الاسايش والشرطة يجب ان تتعامل مع المواطنين بعيدا عن الانتماء الحزبي، ووفق ما يمليه القانون في اقليم كردستان”.

وأوضح، ان “الاتفاق الثنائي تضمن مسألة كركوك وهي مهمة جدا بالنسبة للحزبين”، مبينا ان “المحافظة تعيش حالة غير مرغوب فيها ويجب ان تتم معالجتها”.

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