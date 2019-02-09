التشكيلة المتوقعة.. لديربي العاصمة بين ريال مدريد والاتلتيكو

2019/02/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون مباراة “ديربي” العاصمة بين أتلتيكو مدريد الثاني وجاره ريال الثالث اليوم السبت في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، فاصلة في

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