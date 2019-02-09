الخرطوم.. تعتزم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين قريباً

2019/02/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون إبراهيم, اليوم السبت, عن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن خلال الساعات القليلة المقبلة.وقال إبراهيم في تصريح

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