يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع نجم اخر من ريال مدريد

2019/02/09 | 16:38

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بغداد : سومر نيوز

يكثف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، محاولاته السرية، خلال الفترة الح...

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