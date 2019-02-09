الدفاع النيابية تعلن عن جمع 70 توقيعا نيابيا لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/09 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن جمع 70 توقيعا حيا لأعضاء مجلس النواب لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي، فيما بينت أن رئاسة أركان الجيش أبلغتنا بأنها ستزودنا بتقرير مفصل خلال اليومين القادمين عن عدد القواعد الأمريكية وحجم القوات المتواجد فيها.وقال عضو […]

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